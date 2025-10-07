AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Mittag positiv

AstraZeneca im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 127,43 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 127,43 GBP. Bei 127,74 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 127,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 129.924 Stück.

Bei 128,66 GBP markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 0,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 24,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 137,30 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,32 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

