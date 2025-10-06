AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 127,60 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 127,60 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 127,72 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 127,16 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.578 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 127,72 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 0,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,46 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 139,23 GBP.

Am 29.07.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

