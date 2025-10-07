DAX24.323 -0,2%Est505.615 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.953 -0,2%
Profil
Kursentwicklung im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit Verlusten

07.10.25 09:26 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 127,10 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 127,10 GBP. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,76 GBP. Bei 127,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 34.225 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 128,66 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 95,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,67 Prozent.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,30 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. AstraZeneca dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
