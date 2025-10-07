AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 128,12 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 128,12 GBP. Bei 128,18 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 127,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 291.580 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,66 GBP) erklomm das Papier am 06.10.2025. Gewinne von 0,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Mit Abgaben von 25,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 139,23 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,32 USD je AstraZeneca-Aktie.

