AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 128,40 GBP.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von AstraZeneca legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 128,40 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 128,46 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,06 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 24.867 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 128,66 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 0,20 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,23 GBP.
AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca.
Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,14 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen