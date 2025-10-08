AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

AstraZeneca im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 128,72 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 128,72 GBP zu. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,72 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,06 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 492.033 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 129,72 GBP markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,23 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

