DAX23.635 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1814 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.697 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
AstraZeneca im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Mittag positiv

16.09.25 12:06 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Mittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,62 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
131,95 EUR -0,25 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 114,62 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 115,02 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.507 AstraZeneca-Aktien.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP an. 6,93 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 16,47 Prozent Luft nach unten.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen