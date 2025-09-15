AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca reagiert am Mittag positiv

AstraZeneca im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,62 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 114,62 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 115,02 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.507 AstraZeneca-Aktien.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP an. 6,93 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 16,47 Prozent Luft nach unten.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

