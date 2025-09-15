DAX23.394 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.732 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

16.09.25 16:10 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 113,90 GBP ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 113,90 GBP. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,80 GBP aus. Bei 114,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 319.449 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

