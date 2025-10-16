AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

AstraZeneca im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 125,27 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 125,27 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 124,52 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 124,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.816 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 3,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 23,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,23 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel