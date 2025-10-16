DAX24.229 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,24 +0,1%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
ABB-Aktie leicht im Plus: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
AstraZeneca im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

16.10.25 12:04 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 125,27 GBP.

AstraZeneca PLC
144,00 EUR -2,15 EUR -1,47%
Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 125,27 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 124,52 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 124,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.816 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 3,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 23,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,23 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

