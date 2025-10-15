AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittwochvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 126,22 GBP.
Um 09:07 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 126,22 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 126,06 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 126,84 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 46.608 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,72 GBP) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,77 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Abschläge von 24,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 139,23 GBP an.
Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,14 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
