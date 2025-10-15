DAX24.237 ±0,0%Est505.621 +1,3%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
So bewegt sich AstraZeneca

15.10.25 12:04 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochmittag auf rotem Terrain

15.10.25 12:04 Uhr

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 125,58 GBP.

AstraZeneca PLC
144,00 EUR -2,50 EUR -1,71%
Um 11:48 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 125,58 GBP ab. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,12 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,84 GBP. Zuletzt wechselten via London 198.137 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,30 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,76 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 139,23 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

