AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 125,12 GBP ab.

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 125,12 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 123,66 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,56 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 411.403 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,72 GBP an. Mit einem Zuwachs von 3,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Abschläge von 23,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 138,52 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10,82 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,14 USD je Aktie aus.

