AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 118,36 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 118,36 GBP. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 118,58 GBP. Mit einem Wert von 118,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 195.616 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,38 GBP an. Mit einem Zuwachs von 12,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 23,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,11 USD je Aktie.

