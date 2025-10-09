AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca büßt am Vormittag ein
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 127,72 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 127,72 GBP nach. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 127,40 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,44 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.424 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 129,72 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 1,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 25,04 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,23 GBP.
AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,18 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,13 USD im Jahr 2025 aus.
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
