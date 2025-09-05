DAX23.747 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,78 +1,7%Gold3.617 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagmittag fester

08.09.25 12:06 Uhr
BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagmittag fester

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 44,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,15 EUR 0,08 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 44,17 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 211.845 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,65 Prozent. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025BASF NeutralUBS AG
30.07.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen