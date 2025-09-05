BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 44,17 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 44,17 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 211.845 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,65 Prozent. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je BASF-Aktie.

