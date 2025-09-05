BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 43,94 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 43,94 EUR. Bei 44,25 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 44,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 363.138 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,88 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je BASF-Aktie.

