BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 44,04 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,04 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 44,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.315 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 25,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 15,08 Prozent sinken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,50 EUR angegeben.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie profitiert von Kaufempfehlung

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf