BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 47,66 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 47,66 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 608.649 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 13,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 21,53 Prozent sinken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

