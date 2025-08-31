BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich BAT

Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 41,44 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 41,44 GBP. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,42 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 427.053 BAT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,07 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,42 GBP je BAT-Aktie.

