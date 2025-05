Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit positiven Vorzeichen

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,02 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 24,29 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 540.507 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 30,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,03 EUR aus.

Am 05.03.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,86 Mrd. EUR gelegen.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Was Analysten von der Bayer-Aktie erwarten

Bayer-Aktie leichter: HSBC senkt Ziel für Bayer