Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Bechtle im Fokus

Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag auf rotes Terrain

08.10.25 09:28 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 37,84 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 37,84 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,76 EUR aus. Mit einem Wert von 38,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 699 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 10,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
