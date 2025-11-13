Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 35,22 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 35,22 EUR. Bei 36,06 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 98.280 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 18,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,703 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

