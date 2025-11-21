Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag in Rot

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 38,14 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,14 EUR nach. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 37,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.166 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 24,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,720 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2025 aus.

