Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,46 EUR.
Um 11:43 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,46 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,34 EUR. Bei 38,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.384 Bechtle-Aktien.
Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,46 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.
Am 14.11.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,51 Mrd. EUR eingefahren.
Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
