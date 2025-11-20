Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,70 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,70 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 38,78 EUR. Bei 38,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.734 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 25,74 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren