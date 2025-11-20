DAX23.327 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

20.11.25 09:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,68 EUR -0,12 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,70 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 38,78 EUR. Bei 38,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.734 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 25,74 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Am 14.11.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

