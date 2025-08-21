Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 41,44 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 41,44 EUR. Bei 41,48 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.836 Bechtle-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 42,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 1,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 44,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

