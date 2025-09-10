Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 95,98 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 95,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 96,08 EUR. Bei 95,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.545 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,47 Prozent. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,60 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,22 EUR angegeben.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

