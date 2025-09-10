Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 95,42 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 95,42 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 96,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 95,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.903 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,31 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2025 bei 92,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 3,04 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 128,22 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

