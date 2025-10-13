Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 90,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 91,06 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.799 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 121,50 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Beiersdorf-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie