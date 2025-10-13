DAX24.313 +0,3%Est505.559 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,72 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktienkurs im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

13.10.25 12:04 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 90,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
92,28 EUR 1,44 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 91,06 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.799 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 121,50 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Beiersdorf-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
10:11Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
23.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen