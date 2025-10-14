DAX24.107 -1,2%Est505.513 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Dienstagmittag zu

14.10.25 12:04 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Dienstagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 91,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,40 EUR -0,88 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 1,1 Prozent auf 91,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.179 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 121,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Bildquellen: Beiersdorf AG

