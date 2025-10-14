Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Dienstagmittag zu

Beiersdorf im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 91,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 1,1 Prozent auf 91,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.179 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,60 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 121,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

