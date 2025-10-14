DAX24.169 -0,9%Est505.525 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,45 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag nordwärts

14.10.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 90,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 90,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 90,68 EUR. Bei 90,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.605 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 51,85 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,04 Prozent.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

