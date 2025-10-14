Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 90,60 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 90,60 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.706 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,99 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 4,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 EUR an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

