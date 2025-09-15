Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 92,32 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 92,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153.561 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 91,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 125,50 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren angefallen

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren