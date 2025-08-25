Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 98,78 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 98,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 98,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,50 EUR. Bisher wurden heute 7.874 Beiersdorf-Aktien gehandelt.
Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 6,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
