BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 102,00 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 102,00 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,00 USD. Bei 103,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 27.289 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 0,90 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,732 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
