BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 83,70 EUR zu.

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 83,70 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 83,86 EUR zu. Bei 83,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 230.006 Aktien.

Am 28.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,78 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,23 EUR an.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

