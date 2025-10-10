BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 79,90 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 79,90 EUR nach. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,74 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,12 EUR. Bisher wurden heute 120.184 BMW-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 21,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,73 EUR je BMW-Aktie belaufen.

