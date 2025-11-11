BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 87,30 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 87,30 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 87,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 343.129 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,93 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,95 EUR.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,54 EUR je BMW-Aktie.

