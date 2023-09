BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 99,48 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 99,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 98,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 375.622 BMW-Aktien.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 12,32 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,68 EUR aus.

Am 03.08.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je BMW-Aktie.

