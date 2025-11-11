DAX24.077 +0,5%Est505.719 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.342 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,92 +1,3%Gold4.107 -0,2%
So entwickelt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Dienstagnachmittag zu

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 195,25 USD zu.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 195,25 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 196,29 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 194,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.525 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 19,51 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,97 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,43 USD.

Boeing ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 23,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 30,44 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,301 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

