Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 195,65 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 195,65 USD zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 196,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 194,79 USD. Bisher wurden via New York 415.875 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,99 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,11 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 243,43 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,27 Mrd. USD im Vergleich zu 17,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,301 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

