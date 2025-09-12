Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 216,16 USD zu.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 216,16 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 216,73 USD. Mit einem Wert von 216,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 187.777 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,23 Prozent. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 242,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,88 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,996 USD je Boeing-Aktie.

