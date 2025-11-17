Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagabend mit roten Vorzeichen

Boeing im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 191,59 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 191,59 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 191,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,47 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281.766 Stück gehandelt.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 26,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,71 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,43 USD aus.

Boeing veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 23,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,345 USD je Boeing-Aktie belaufen.

