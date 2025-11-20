DAX23.474 +1,3%Est505.617 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.091 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,11 +0,7%Gold4.096 +0,4%
Notierung im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag stärker

20.11.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 186,00 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 186,00 USD. Bei 188,00 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,88 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 169.259 Aktien.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 44,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,043 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,43 USD.

Boeing gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,374 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

