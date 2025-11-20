Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Abend ein

Boeing im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 178,82 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,7 Prozent auf 178,82 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,59 USD nach. Mit einem Wert von 187,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 768.574 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 35,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,043 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,43 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,84 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,374 USD je Boeing-Aktie stehen.

