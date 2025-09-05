DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.381 ±-0,0%Nas21.813 +0,5%Bitcoin95.554 +0,7%Euro1,1746 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street uneinig -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Profil
S&P 500-Marktbericht

Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags im Aufwind

08.09.25 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 nachmittags im Aufwind | finanzen.net

Beim S&P 500 stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Montag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,07 Prozent fester bei 6.485,96 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50,571 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 6.494,22 Punkte an der Kurstafel, nach 6.481,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.483,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.508,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.389,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.000,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 5.408,42 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,52 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.532,65 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 5,58 Prozent auf 5,02 USD), Take Two (+ 3,80 Prozent auf 248,79 USD), GE HealthCare Technologies (+ 2,72 Prozent auf 77,79 USD), TKO GROUP (+ 2,69 Prozent auf 199,21 USD) und Broadcom (+ 2,65 Prozent auf 343,75 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Brown-Forman B (-4,91 Prozent auf 27,49 USD), Moderna (-4,61 Prozent auf 23,98 USD), Crown Castle (-3,82 Prozent auf 92,48 USD), PepsiCo (-3,63 Prozent auf 141,08 USD) und American Tower (-3,61 Prozent auf 191,16 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20.192.801 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,476 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Tower und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
