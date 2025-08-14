DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,55 -1,5%Dow45.043 +0,3%Nas21.649 -0,3%Bitcoin100.507 -1,2%Euro1,1705 +0,5%Öl66,06 -1,2%Gold3.335 -0,1%
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
DAX in KW 33: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 33: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg
Profil
NASDAQ 100-Marktbericht

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt am Freitagnachmittag

15.08.25 20:02 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt am Freitagnachmittag | finanzen.net

Anleger in New York treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
139,56 EUR -22,40 EUR -13,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
222,60 EUR -1,15 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
56,61 EUR -3,29 EUR -5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
27,42 EUR -0,08 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fortinet Inc
67,58 EUR 1,28 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
21,81 EUR 1,21 EUR 5,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,00 EUR -0,30 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
764,50 EUR -54,50 EUR -6,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
85,49 EUR -5,54 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre IncShs
2.066,50 EUR 52,50 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
103,48 EUR -3,02 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,66 EUR -2,62 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
102,00 EUR 4,20 EUR 4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,64 EUR -0,33 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.738,6 PKT -93,8 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 23.747,94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 23.809,00 Punkte an der Kurstafel, nach 23.832,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23.813,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.651,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,503 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22.884,59 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 15.05.2025, bei 21.335,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19.490,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 12,01 Prozent auf 36,09 USD), Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD), PDD (+ 3,74 Prozent auf 119,03 USD), MercadoLibre (+ 3,62 Prozent auf 2.403,68 USD) und Fortinet (+ 2,51 Prozent auf 79,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), Cisco (-4,63 Prozent auf 66,09 USD) und Micron Technology (-3,34 Prozent auf 121,10 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,802 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen