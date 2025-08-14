Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt am Freitagnachmittag

NASDAQ 100-Marktbericht

Anleger in New York treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 23.747,94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 23.809,00 Punkte an der Kurstafel, nach 23.832,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23.813,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.651,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,503 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22.884,59 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 15.05.2025, bei 21.335,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19.490,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 12,01 Prozent auf 36,09 USD), Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD), PDD (+ 3,74 Prozent auf 119,03 USD), MercadoLibre (+ 3,62 Prozent auf 2.403,68 USD) und Fortinet (+ 2,51 Prozent auf 79,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), Cisco (-4,63 Prozent auf 66,09 USD) und Micron Technology (-3,34 Prozent auf 121,10 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,802 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

