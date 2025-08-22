Börse Zürich in Grün: SLI mittags mit Kursplus

DAX24.123 -0,1%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.836 -0,3%Euro1,1586 -0,5%Öl67,14 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Am Mittwochmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
25,40 CHF -0,42 CHF -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
10,72 EUR -0,18 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
595,40 CHF -4,80 CHF -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.357,00 CHF -48,00 CHF -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
168,30 CHF 1,20 CHF 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,26 CHF 0,98 CHF 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
136,10 CHF 1,80 CHF 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
260,60 CHF 1,40 CHF 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG (PS)
302,40 CHF -2,20 CHF -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
144,15 CHF 2,75 CHF 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
144,35 CHF -0,55 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
70,45 CHF 0,75 CHF 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,33 CHF 0,05 CHF 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
579,80 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.012,3 PKT 3,0 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent höher bei 2.010,68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 2.010,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2.009,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.014,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.007,32 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,498 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.994,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.011,17 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Stand von 1.993,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten registriert.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,09 Prozent auf 144,35 CHF), Richemont (+ 1,41 Prozent auf 136,20 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 102,18 CHF), Temenos (+ 0,79 Prozent auf 70,25 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,75 Prozent auf 168,35 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Adecco SA (-1,63 Prozent auf 25,40 CHF), ams-OSRAM (-1,57 Prozent auf 10,06 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 3.374,00 CHF), Geberit (-0,83 Prozent auf 595,20 CHF) und Schindler (-0,79 Prozent auf 302,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.712.145 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 221,185 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

