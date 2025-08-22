Börse Zürich in Grün: SLI mittags mit Kursplus
Am Mittwochmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Um 12:08 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent höher bei 2.010,68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 2.010,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2.009,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.014,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.007,32 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,498 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.994,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.011,17 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Stand von 1.993,79 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten registriert.
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,09 Prozent auf 144,35 CHF), Richemont (+ 1,41 Prozent auf 136,20 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 102,18 CHF), Temenos (+ 0,79 Prozent auf 70,25 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,75 Prozent auf 168,35 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Adecco SA (-1,63 Prozent auf 25,40 CHF), ams-OSRAM (-1,57 Prozent auf 10,06 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 3.374,00 CHF), Geberit (-0,83 Prozent auf 595,20 CHF) und Schindler (-0,79 Prozent auf 302,20 CHF).
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.712.145 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 221,185 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.
