BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,34 GBP abwärts.

Die BP-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 4,34 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,34 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,38 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.016.443 BP-Aktien.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,62 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,09 Prozent.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,59 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,49 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,451 USD fest.

