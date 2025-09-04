DAX23.608 -0,7%ESt505.321 -0,5%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.304 -0,7%Nas21.643 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,48 -2,1%Gold3.584 +1,1%
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit Verlusten

05.09.25 16:10 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 4,18 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,84 EUR -0,08 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 4,18 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,17 GBP. Mit einem Wert von 4,24 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 8.790.441 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 12,81 Prozent wieder erreichen. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 21,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,59 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,451 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen